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      Давайте добром преодолевать агрессию и ненависть, – Тимошенко

      42 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко предлагает во всемирный день "спасибо" провести флешмоб и массово говорить слова благодарности своим родным, близким и друзьям.

      "Я хочу предложить вам отметить этот мало известный в Украине, но такой теплый праздник. Тем более, сделать это так просто! Просто поблагодарите. Поблагодарите друзей и близких, поблагодарите родных, которые заботятся о вас, переживают за вас, заботятся. Поблагодарите даже просто так, без причин и оснований. Благодарить всегда есть за что!" – обратилась лидер "Батькивщины" к украинцам на своей странице в Facebook.

      Юлия Тимошенко выразила уверенность, что такие коллективные "флешмобы" несут большой смысл, ведь они аккумулируют добро, теплоту и любовь в мире.

      Она также призвала добром преодолевать ненависть и агрессию.

      "Не так давно ученые-нейропсихологи пришли к выводу: когда человек улыбается, даже безосновательно, – у него улучшается настроение, когда благодарит – становится счастливее. В мире слишком много негатива, агрессии, ненависти. Давайте противопоставим им наше добро", – написала Юлия Тимошенко.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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