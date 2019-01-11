Давайте добром преодолевать агрессию и ненависть, – Тимошенко

Юлия Тимошенко предлагает во всемирный день "спасибо" провести флешмоб и массово говорить слова благодарности своим родным, близким и друзьям.

"Я хочу предложить вам отметить этот мало известный в Украине, но такой теплый праздник. Тем более, сделать это так просто! Просто поблагодарите. Поблагодарите друзей и близких, поблагодарите родных, которые заботятся о вас, переживают за вас, заботятся. Поблагодарите даже просто так, без причин и оснований. Благодарить всегда есть за что!" – обратилась лидер "Батькивщины" к украинцам на своей странице в Facebook.

Юлия Тимошенко выразила уверенность, что такие коллективные "флешмобы" несут большой смысл, ведь они аккумулируют добро, теплоту и любовь в мире.

Она также призвала добром преодолевать ненависть и агрессию.

"Не так давно ученые-нейропсихологи пришли к выводу: когда человек улыбается, даже безосновательно, – у него улучшается настроение, когда благодарит – становится счастливее. В мире слишком много негатива, агрессии, ненависти. Давайте противопоставим им наше добро", – написала Юлия Тимошенко.