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      Давайте добром долати агресію і ненависть, – Тимошенко

      99 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Юлія Тимошенко пропонує у всесвітній день "дякую" провести флешмоб і масово говорити слова подяки своїм рідним, близьким та друзям.

      "Я хочу запропонувати вам відзначити це мало відоме в Україні, але таке тепле свято. Тим паче, зробити це так просто! Просто подякуйте. Подякуйте друзям і близьким, подякуйте рідним, які піклуються про вас, хвилюються за вас, дбають. Подякуйте навіть і просто так, без причин і підстав. Дякувати завжди є за що!" – звернулася лідер "Батьківщини" до українців на своїй сторінці у Facebook.

      Юлія Тимошенко висловила впевненість, що такі колективні "флешмоби" мають великий сенс, адже вони акумулюють добро, теплоту і любов у світі.

      Вона також закликала добром долати ненависть та агресію.

      "Не так давно вчені-нейропсихологи дійшли висновку: коли людина посміхається, навіть безпідставно, – в неї покращується настрій, коли дякує – стає щасливішою. У світі надто багато негативу, агресії, ненависті. Давайте протиставимо їм наше добро", – написала Юлія Тимошенко.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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