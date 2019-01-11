Давайте добром долати агресію і ненависть, – Тимошенко

Юлія Тимошенко пропонує у всесвітній день "дякую" провести флешмоб і масово говорити слова подяки своїм рідним, близьким та друзям.

"Я хочу запропонувати вам відзначити це мало відоме в Україні, але таке тепле свято. Тим паче, зробити це так просто! Просто подякуйте. Подякуйте друзям і близьким, подякуйте рідним, які піклуються про вас, хвилюються за вас, дбають. Подякуйте навіть і просто так, без причин і підстав. Дякувати завжди є за що!" – звернулася лідер "Батьківщини" до українців на своїй сторінці у Facebook.

Юлія Тимошенко висловила впевненість, що такі колективні "флешмоби" мають великий сенс, адже вони акумулюють добро, теплоту і любов у світі.

Вона також закликала добром долати ненависть та агресію.

"Не так давно вчені-нейропсихологи дійшли висновку: коли людина посміхається, навіть безпідставно, – в неї покращується настрій, коли дякує – стає щасливішою. У світі надто багато негативу, агресії, ненависті. Давайте протиставимо їм наше добро", – написала Юлія Тимошенко.