Об этом заявил российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин в эфире 24 канала.

Более 100 тысяч мирных жителей Мариуполя страдают от голода, – Денисова

По его словам, Мариуполь имеет большое стратегическое значение для россиян. Там есть порт и мощный инфраструктурный узел.

Однако в России понимают, что выгнать украинских защитников из хорошо укрепленного района технически тяжело, поэтому, скорее всего, оккупанты будут пытаться поддерживать осаду города.

Думаю, они будут наращивать там давление, чтобы потом можно было снять войска с Мариуполя и подвинуть их на встречу удара с Харьковского направления,

– отметил политолог.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская сторона делает все возможное и даже невозможное для сохранения жизни личного состава и мирных жителей в Мариуполе.

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