Про це заявив російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Маріуполь має велике стратегічне значення для росіян. Там є порт та потужний інфраструктурний вузол.

Однак у Росії розуміють, що вигнати українських захисників з добре укріпленого району технічно важко, тому, скоріш за все, окупанти намагатимуться підтримувати облогу міста.

Думаю, вони нарощуватимуть там тиск, щоб потім можна було "зняти" війська з Маріуполя й посунути їх на зустріч удару з Харківського напряму,

– зазначив політолог.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українська сторона робить усе можливе й навіть неможливе для збереження життя особового складу та мирних мешканців у Маріуполі.

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