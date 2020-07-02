Отставка Смолия: эксперт объяснил, кто заинтересован в финансовой катастрофе в Украине
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, можно было бы подумать, что произошло что-то личное у Смолия с кем-то неизвестным. Если бы не было прямых, неприкрытых нападков на политику НБУ, в частности, от народных депутатов фракции "Слуга народа".
В частности, говорится о ключевых депутатах Верховной Рады. Глеб Вышлинский высказал такое мнение в эфире программы "О главном" на 24 канале.
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Он рассказал, что это, в частности, финансовый комитет во главе с Даниилом Гетманцевим. Комитет поддержал проект постановления Верховной Рады с негативной оценкой работы главы НБУ. И отметил, что пока это постановление не принято, но было подготовлено и одобрено большинством депутатов.
Также это касается и депутатов экономического комитета. В частности, его председателя Дмитрия Наталухи, депутата комитета Людмилы Буймистер. "Она, фактически, требовала от НБУ напечатать 300 миллиардов гривен и раздать их в экономику", – отметил исполнительный директор Центра экономической стратегии.
Людмила Буймистер / Скриншот из видео
"Давление политиков и означает подрыв НБУ. Потому что НБУ – это национальный банк, который выполняет свои функции согласно Конституции и закона", – добавил он.
По его словам, и в офисе Президента, и в "Слуге народа" многие не хотят повторения венесуэльского сценария.
Глеб Вышлинский отметил, что также есть группа тех, кто работают в интересах Коломойского или России. В частности, в парламенте.
Эти люди заинтересованы в финансовой катастрофе в Украине по разным причинам. Они успешно навязывают повестку дня для фракции, и для Офиса Президента,
– пояснил он.
По мнению эксперта, вопрос в том, чего хочет фракция большинства от НБУ. Однако она хочет эмиссии. В частности, на уровне Даниила Гетманцева.
"Он недавно в интервью прямо сказал., что, по его мнению, инфляция в Украине слишком низкая, цены растут слишком медленно, гривна должна становиться слабее", – рассказал Глеб Вышлинский.
И отметил, что ожидается, что будет запущен процесс, который приведет к росту цен. Это может стать неконтролируемым.
"Так же, как и в 90-х годах всегда найдутся интересы, которые на этом смогут заработать и эти деньги перетекут из карманов всех нас", – пояснил он.
Что известно об отставке главы Нацбанка
- Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля, заявив о систематическом политическом давлении. В Нацбанке решение приняли с уважением.
- Ранее он заявлял о том, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.
- Одним из главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, он председатель правления "Укргазбанка". Среди других кандидатов Владимир Лавренчук и Тимофей Милованов.