Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, можно было бы подумать, что произошло что-то личное у Смолия с кем-то неизвестным. Если бы не было прямых, неприкрытых нападков на политику НБУ, в частности, от народных депутатов фракции "Слуга народа".

В частности, говорится о ключевых депутатах Верховной Рады. Глеб Вышлинский высказал такое мнение в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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Он рассказал, что это, в частности, финансовый комитет во главе с Даниилом Гетманцевим. Комитет поддержал проект постановления Верховной Рады с негативной оценкой работы главы НБУ. И отметил, что пока это постановление не принято, но было подготовлено и одобрено большинством депутатов.

Также это касается и депутатов экономического комитета. В частности, его председателя Дмитрия Наталухи, депутата комитета Людмилы Буймистер. "Она, фактически, требовала от НБУ напечатать 300 миллиардов гривен и раздать их в экономику", – отметил исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Людмила Буймистер / Скриншот из видео

"Давление политиков и означает подрыв НБУ. Потому что НБУ – это национальный банк, который выполняет свои функции согласно Конституции и закона", – добавил он.

По его словам, и в офисе Президента, и в "Слуге народа" многие не хотят повторения венесуэльского сценария.

Глеб Вышлинский отметил, что также есть группа тех, кто работают в интересах Коломойского или России. В частности, в парламенте.

Эти люди заинтересованы в финансовой катастрофе в Украине по разным причинам. Они успешно навязывают повестку дня для фракции, и для Офиса Президента,

– пояснил он.

По мнению эксперта, вопрос в том, чего хочет фракция большинства от НБУ. Однако она хочет эмиссии. В частности, на уровне Даниила Гетманцева.

"Он недавно в интервью прямо сказал., что, по его мнению, инфляция в Украине слишком низкая, цены растут слишком медленно, гривна должна становиться слабее", – рассказал Глеб Вышлинский.

И отметил, что ожидается, что будет запущен процесс, который приведет к росту цен. Это может стать неконтролируемым.

"Так же, как и в 90-х годах всегда найдутся интересы, которые на этом смогут заработать и эти деньги перетекут из карманов всех нас", – пояснил он.

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