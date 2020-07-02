Відставка Смолія: експерт пояснив, хто зацікавлений у фінансовій катастрофі в Україні
Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, можна було б подумати, що відбулося щось особисте у Смолія з кимось невідомим. Якби не було прямих, неприкритих нападків на політику НБУ, зокрема, від народних депутатів фракції "Слуга народу".
Зокрема, мовиться про ключових депутатів Верховної Ради. Гліб Вишлінський висловив таку думку в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.
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Він розповів, що це, зокрема, фінансовий комітет на чолі з Данилом Гетманцевим. Комітет підтримав проєкт постанови Верховної Ради з негативною оцінкою робити голови НБУ. І зауважив, що поки ця постанова не прийнята, але була підготовлена і схвалена більшістю депутатів.
Також це стосується і депутатів економічного комітету. Зокрема, його голови Дмитра Наталухи, депутатки комітету Людмили Буймістер. "Вона, фактично, вимагала від НБУ надрукувати 300 мільярдів гривень і роздати їх в економіку", – наголосив виконавчий директор Центру економічної стратегії.
Людмила Буймістер / Скриншот з відео
"Тиск політиків і означає підрив НБУ. Тому що НБУ – це національний банк, який виконує свої функції відповідно до Конституції і закону", – додав він.
За його словами, і в Офісі Президента, і в "Слузі народу" багато хто не хоче повторення венесуельського сценарію.
Гліб Вишлінський зазначив, що також є група тих, хто працюють в інтересах Коломойського або Росії. Зокрема, в парламенті.
Ці люди зацікавлені у фінансовій катастрофі в Україні через різні причини. Вони успішно нав'язують порядок денний для фракції, і для Офісу Президента,
– пояснив він.
На думку експерта, питання в тому, чого хоче фракція більшості від НБУ. Однак вона хоче емісії. Зокрема, на рівні Данила Гетманцева.
"Він нещодавно в інтерв’ю прямо сказав., що, на його думку, інфляція в Україні є надто низькою, ціни зростають надто повільно, гривня має ставати слабкішою", – розповів Гліб Вишлінський.
І зауважив, що очікується, що буде запущено процес, який призведе до зростання цін. Це може стати неконтрольованим.
"Так само, як і в 90-х роках завжди знайдуться інтереси, які на цьому зможуть заробити і ці гроші перепливуть з кишень усіх нас", – пояснив він.
Що відомо про відставку голови Нацбанку
- Глава Національного банку України Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск. У Нацбанку рішення прийняли з повагою.
- Раніше він заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.
- Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, він голова правління "Укргазбанку". Серед інших кандидатів Володимир Лавренчук та Тимофій Милованов.