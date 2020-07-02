Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, можна було б подумати, що відбулося щось особисте у Смолія з кимось невідомим. Якби не було прямих, неприкритих нападків на політику НБУ, зокрема, від народних депутатів фракції "Слуга народу".

Зокрема, мовиться про ключових депутатів Верховної Ради. Гліб Вишлінський висловив таку думку в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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Він розповів, що це, зокрема, фінансовий комітет на чолі з Данилом Гетманцевим. Комітет підтримав проєкт постанови Верховної Ради з негативною оцінкою робити голови НБУ. І зауважив, що поки ця постанова не прийнята, але була підготовлена і схвалена більшістю депутатів.

Також це стосується і депутатів економічного комітету. Зокрема, його голови Дмитра Наталухи, депутатки комітету Людмили Буймістер. "Вона, фактично, вимагала від НБУ надрукувати 300 мільярдів гривень і роздати їх в економіку", – наголосив виконавчий директор Центру економічної стратегії.



Людмила Буймістер / Скриншот з відео

"Тиск політиків і означає підрив НБУ. Тому що НБУ – це національний банк, який виконує свої функції відповідно до Конституції і закону", – додав він.

За його словами, і в Офісі Президента, і в "Слузі народу" багато хто не хоче повторення венесуельського сценарію.

Гліб Вишлінський зазначив, що також є група тих, хто працюють в інтересах Коломойського або Росії. Зокрема, в парламенті.

Ці люди зацікавлені у фінансовій катастрофі в Україні через різні причини. Вони успішно нав'язують порядок денний для фракції, і для Офісу Президента,

– пояснив він.

На думку експерта, питання в тому, чого хоче фракція більшості від НБУ. Однак вона хоче емісії. Зокрема, на рівні Данила Гетманцева.

"Він нещодавно в інтерв’ю прямо сказав., що, на його думку, інфляція в Україні є надто низькою, ціни зростають надто повільно, гривня має ставати слабкішою", – розповів Гліб Вишлінський.

І зауважив, що очікується, що буде запущено процес, який призведе до зростання цін. Це може стати неконтрольованим.

"Так само, як і в 90-х роках завжди знайдуться інтереси, які на цьому зможуть заробити і ці гроші перепливуть з кишень усіх нас", – пояснив він.

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