Ведь Москве выгодно, чтобы умирало население Украины. Об этом в эфире 24 канала сказал правозащитник Марк Фейгин.

Обратите внимание Ехали напролом – повезет, не повезет, – эвакуация из Мариуполя глазами горожан

"Это – давление на власть Владимира Зеленского. Мол, смотри, гибнут мирные жители, а ты отказываешься идти на уступки, капитулировать", – подчеркнул Фейгин.

Это показательное уничтожение, – Фейгин

По его словам, Россия использует ряд инструментов для давления на власти Украины. Кремль хочет, чтобы наше государство согласилось на капитуляцию.