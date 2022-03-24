Адже Москві вигідно, щоб помирало населення України. Про це в ефірі 24 каналу сказав правозахисник Марк Фейгін.
Зверніть увагу Їхали напролом – пощастить, не пощастить, – евакуація з Маріуполя очима містян
"Це – тиск на владу Володимира Зеленського. Мовляв, дивись, гинуть мирні жителі, а ти відмовляєшся іти на поступки, капітулювати", – наголосив Фейгін.
Це показове знищення, – Фейгін
За його словами, Росія використовує низку інструментів для тиску на владу України. Кремль хоче, аби наша держава погодилась на капітуляцію.
Інші міста (окрім Маріуполя – 24 канал) вони просто захопити не можуть, не враховуючи Херсона, який перебуває під Москвою. Я думаю, що це показове знищення. Це потрібно сприймати як спосіб шантажу, тиску на українську владу, аби вона погодилася на вимоги, які висуває Москва для капітуляції.