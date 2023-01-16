В эфире 24 канала советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что люди уже начинают говорить о проблемах с безопасностью по всему миру.

Важно Россия платит миллиард долларов в день за войну в Украине

По его словам, война России против Украины – это не просто война двух стран в центре Европы. Это вызов всей системе мира. Все понимают, что она начинает буксовать. Однако что с этим делать до конца мало кто понимает. Очевидно, что на этом форуме будут обсуждать этот вопрос: как строить мировую безопасность в ближайшие десятилетия.

Наша проблема в том, что мы находимся в эпицентре взрыва и хотим говорить о взрыве, а весь мир уже начинает говорить о последствиях этого взрыва. Мы для себя должны понять, как и о чем говорить на этом форуме,

– акцентировал Вадим Денисенко.

Он отметил, что задача украинской делегации поддержать антироссийскую коалицию и не допустить каких-либо трещин в коллективном Западе против России. То есть, это альфа и омега для нас сегодня.

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"Если не будет этих трещин, будут и поставки оружия, будет и продолжение финансовой помощи Украине. Благодаря этому мы сможем выстоять. Вот ключевой момент – не допустить раскола коллективного Запада", – подчеркнул Вадим Денисенко.

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