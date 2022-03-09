Форум прекратил все контакты с подсанкционными лицами. Также он "заморозил" отношения с российскими организациями.

Рекомендуем Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

На фоне зверств России в Украине международные организации, бренды и компании перестают сотрудничать с Москвой.

Что известно о Давосском форуме

Это международная неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Ее деятельность направлена на развитие международного сотрудничества. Миссия организации – "стремление к улучшению состояния мира путем привлечения представителей бизнеса, а также политических, академических и других лидеров".

Ежегодная встреча под эгидой Форума проводится в Давосе. Она включает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, интеллектуалов и журналистов. Деятели обсуждают самые актуальные вопросы мира.

Источник: Википедия