Об этом в эфире 24 канала рассказал адвокат Сергей Старенький . По его словам, все же право в мире не очень быстро.

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Адвокат: К сожалению, казнить не получится

Как рассказал адвокат, преступлений у российского диктатора очень много, но если его судить международными судами, то говорится об основном преступлении, которое совершают по его прямому указанию. Это геноцид украинского народа .

Если это геноцид, то казнить не получится, к сожалению, потому что Европа отказывается от смертной казни, но пожизненное заключение очевидно, если его поймать. Сергей Старенький Адвокат

Старенький заметил, что в практике международного уголовного суда были и заочные приговоры. Однако тогда еще была смертная казнь.

Думаю, если такой приговор выносят, то Путин даже в Антарктиде не скроется, потому что там наша полярная станция также контролирует эти вопросы,

– добавил он.