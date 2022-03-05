Про це в ефірі 24 каналу розповів адвокат Сергій Старенький. За його словами, усе ж право у світі не дуже швидке.

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Адвокат: На жаль, стратити не вийде

Як розповів адвокат, злочинів у російського диктатора дуже багато, але, якщо його судити міжнародними судами, то мовиться про основний злочин, який здійснюють за його прямою вказівкою. Це геноцид українського народу.

Якщо це геноцид, то стратити не вийде, на жаль, тому що Європа відмовляється від смертної кари, але довічне ув'язнення очевидне, якщо його спіймати. Сергій Старенький Адвокат

Старенький зауважив, що у практиці міжнародного кримінального суду були і заочні вироки. Проте тоді ще була смертна кара.

Думаю, якщо такий вирок виносять, то Путін навіть в Антарктиді не сховається, тому що там наша полярна станція контролює ці питання також,

– додав він.