Соответствующую информацию Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона "Единые новости". Об этом министерша сказала 25 июня – на 122 день войны, которую Россия начала против Украины.

Читайте также Россияне обустроили фильтрационные лагеря в оккупированном Крыму, – Хлань об эвакуации из Херсона

Депортированные украинцы смогут вернуться в Украину

Три четвертых человека от всего числа прошедших эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину,

– рассказала Верещук.

Добавила также, что сейчас они разрабатывают маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов.

Ведь паспортов у этих людей просто нет, потому что российские кафиры их отбирают в фильтрационных лагерях.