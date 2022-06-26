Соответствующую информацию Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона "Единые новости". Об этом министерша сказала 25 июня – на 122 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Депортированные украинцы смогут вернуться в Украину
Три четвертых человека от всего числа прошедших эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину,
– рассказала Верещук.
Добавила также, что сейчас они разрабатывают маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов.
Ведь паспортов у этих людей просто нет, потому что российские кафиры их отбирают в фильтрационных лагерях.