Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что вероятнее всего мощные американские истребители нас все-таки придут, вопрос только во времени.

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Сверхсовременные самолеты F22 предусмотрены только для американского использования, но даже две такие машины смогли бы переломить ход войны в нашу пользу.

– убежден военный эксперт.

Петр Черник объясняет, что следующая модель самолета F-35 – облегченный клон F22, но вряд ли нам и его передадут, хотя такие модификации уже доступны к продаже.

А вот самолеты F-16 или даже F-15 станут нам вполне приемлемыми и нужными. И по моему мнению, "удочку" уже бросили, объясняет эксперт Черник.

"Если вы обратили внимание на слова министра обороны сегодня, то там в самом конце есть информация о том, что мы смотрим в сторону авиационных комплексов и нас интересуют средства радиоэлектронной борьбы", - добавляет специалист.

Это важно, ведь чтобы авиация работала по настоящему эффективно, нам крайне важно "подавлять" враждебное ПВО,

– добавляет Черник.

По словам военного эксперта, самой авиации сегодня мало, она должна идти в комплексе со средствами радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны рассказали об оружии от западных союзников

На сегодняшний день уже удалось обеспечить ВСУ более 150 артиллерийскими платформами 155-миллиметрового калибра . Запасы таких снарядов преобладают на 10% запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. Европейские снаряды значительно эффективнее и точнее, поэтому у них меньше расход.

Украинская армия получила более полусотни орудий других важных калибров. Снаряды к ним составляют уже 75% того, что было по состоянию на начало полномасштабного вторжения, отметили в Минобороны Украины.

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Международные партнеры также передали десятки единиц советских РСЗО и боеприпасы к ним, сотни минометов. Кроме того, ВСУ получили многие танки и другую бронетехнику СССР.

Также разные государства передали Украине около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound).

К этому следует добавить и важные ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan), гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR), беспилотники и т.д.

Подробно о темпах предоставления Украине оружия и что нужно ВСУ сейчас – смотрите видео с экспертом Черником