По словам Арестовича, по некоторым данным белорусы даже сдали оружие и боеприпасы. Поэтому власти Беларуси приходится работать с каждым подразделением отдельно. Там боевой дух состоит из гнева, отчаяния и протеста.

Актуально: На сегодняшний день нет угрозы прямого вторжения с белорусской стороны, – Подоляк

Даже если их дубинками выгнать сюда, то они перейдут границу, но воевать не будут. Поверьте мне. Как бы еще на нашу сторону не перешли,

– сказал он.

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