За словами Арестовича, за деякими даними, білоруси навіть здали зброю та боєприпаси. Тому владі Білорусі доводиться працювати з кожним підрозділом окремо. Бо там бойовий дух складається з гніву, відчаю та протесту.

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Навіть якщо їх кийками вигнати сюди, то вони перейдуть кордон, але воювати не будуть. Повірте мені. Як би ще на наш бік не перейшли,

– сказав він.

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