Соответствующую информацию Министр написал вечером 13 июня. Дмитрий Кулеба заметил, что это могла быть история о враждебной ДРГ.

Заметьте Андрей Хливнюк вспомнил, как получил ранение: "Это было в процессе падения"

Кулеба рассказал о травме ноги

На самом деле, я просто повредил ногу, пытаясь впервые с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет,

– написал Кулеба.

Политик также отметил, что продолжает активно работать и реализовать приоритеты президента Украины Владимира Зеленского. В частности:

тянуть тяжелое оружие;

закручивать России санкционные гайки;

выжимать статус кандидата для Украины.

"Даже на костылях и одной ноге – вперед к Победе", – заметил Кулеба.

Следует вспомнить, что 12 июня Дмитрий Кулеба призвал Европу уничтожить многолетний нарратив Кремля, якобы "Украину в ЕС не ждут". Глава украинского МИД рассказал, что мы уже на финишной прямой.

В частности, объяснил: "Трибуны скандируют, линию уже видно впереди, сил уже нет, но открывается сто десятое дыхание. В этот момент стоит вспомнить, какую колоссальную дистанцию мы преодолели".

Кратко о последних травмах известных людей

В конце марта лидер группы "Бумбокс" получил осколочное ранение. Он травмировал лицо. Андрей Хливнюк рассказал, что прятался от минометных обстрелов, но не успел запрыгнуть в яму. То есть саму травму получил в процессе падения.

В апреле ранения получил полузащитник Атланты и сборной Украины Руслан Малиновский. Он травмировался в поединке 33 тура чемпионата Италии против Вероны. Футболист рассказал, что у него было рассечение, ему наложили четыре шва. Добавил также, что несколько дней нужно пропустить, ведь есть небольшая отечность. Однако заверил – в общем, все нормально.

В начале июня ранение на войне получил брат политика Мустафы Найема юрист Маси Найем. У него было тяжелое ранение головы и глаза, а также он был в коме. Затем пришел в сознание и рассказал, что его состояние стабильное.

Украинский военнослужащий Маси Найем объяснял впоследствии, что у него очень болит голова и место, где был глаз. Добавлял также, что то, что он остался жив – это чудо. Также объяснил, что кому нужно – через пару дней напишет, как можно с ним увидеться.

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