Відповідну інформацію міністр написав ввечері 13 червня. Дмитро Кулеба пошуткував, що це могла бути історія про ворожу ДРГ.
Зауважте Андрій Хливнюк пригадав, як отримав поранення: "Це було в процесі падіння"
Кулеба розповів про травму ноги
Насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, проте з ніг мене не зіб'ють. Часу вибувати з лав зараз немає,
написав Кулеба.
Політик також відзначив, що продовжує активно працювати та втілювати пріоритети президента України Володимира Зеленського. Зокрема:
- тягнути важку зброю;
- закручувати Росії санкційні гайки;
- витискати статус кандидата для України.
"Навіть на милицях і одній нозі – вперед до Перемоги", – зауважив Кулеба.
Варто пригадати, що 12 червня Дмитро Кулеба закликав Європу знищити багаторічний наратив Кремля, нібито "Україну в ЄС не чекають". Очільник українського МЗС розповів, що ми вже на фінішній прямій.
Зокрема пояснив: "Трибуни скандують, лінію вже видно попереду, сил вже немає, але відкривається сто десяте дихання. У цю мить варто згадати, яку колосальну дистанцію ми подолали".
Коротко про останні травми відомих людей
- Наприкінці березня лідер гурту "Бумбокс" отримав осколкове поранення. Він травмував лице. Андрій Хливнюк розповів, що ховався від мінометного обстрілу, але не встиг застрибнути в яму. Тобто саму травму отримав у процесі падіння.
- У квітні поранення отримав півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський. Він травмувався в поєдинку 33-го туру чемпіонату Італії проти Верони. Футболіст розповів, що у нього було розсічення, йому наклали чотири шви. Додав також, що декілька днів треба пропустити, адже є невелика набряклість. Проте запевнив – загалом все нормально.
- На початку червня поранення на війні отримав брат політика Мустафи Найєма юрист Масі Найєм. Він мав важке поранення голови та ока, а також був у комі. Згодом прийшов у свідомість та розповів, що його стан стабільний.
- Український військовослужбовець Масі Найєм пояснював згодом, що його дуже болить голова та місце, де було око. Додавав також, що те, що він лишився живим – це чудо. Також пояснив, що кому треба – за пару днів напише, як можна з ним побачитись.
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