Ратификационные документы – это те, которые часто принимаются почти всеми фракциями и группами, независимо от их политических взглядов. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.
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В КИУ проанализировали показатели законодательной работы за последние полтора года. Всего Кабмин подал в парламент 369 проектов законов, подписи президента Зеленского, в результате, оказались лишь на 63 документах.
Какие законы приняли:
- об изменениях в законодательство по противодействию COVID-19;
- относительно пошлины на товары легкой промышленности;
- о страховании сельскохозяйственной продукции;
- о государственной регистрации вакцин;
- по обеспечению питания военнослужащих.
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Это – серьезный сбой в монобольшинстве
17% принятых законов правительства Шмыгаля – это катастрофически низкий результат, который свидетельствует о серьезном сбое в работе монобольшинства. Но это вопрос не только к премьер-министру, но и к лидерам фракций "Слуга Народа" и экс-главе Верховной Рады Разумкову,
– пояснил председатель КИУ Алексей Кошель.
Кошель подчеркнул, что не было налажено эффективной коммуникации между парламентом и правительством. Именно поэтому показатели – такие низкие.