Ратификационные документы – это те, которые часто принимаются почти всеми фракциями и группами, независимо от их политических взглядов. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

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В КИУ проанализировали показатели законодательной работы за последние полтора года. Всего Кабмин подал в парламент 369 проектов законов, подписи президента Зеленского, в результате, оказались лишь на 63 документах.

Какие законы приняли:

об изменениях в законодательство по противодействию COVID-19;

относительно пошлины на товары легкой промышленности;

о страховании сельскохозяйственной продукции;

о государственной регистрации вакцин;

по обеспечению питания военнослужащих.

Обратите внимание! В КИУ отметили, что успешность законодательной работы правительства Шмыгаля ниже, чем у его предшественника Алексея Гончарука. Тогда законами стали 22% представленных проектов. В первые полтора года работы правительства Гройсмана этот показатель был – 28%.

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Это – серьезный сбой в монобольшинстве

17% принятых законов правительства Шмыгаля – это катастрофически низкий результат, который свидетельствует о серьезном сбое в работе монобольшинства. Но это вопрос не только к премьер-министру, но и к лидерам фракций "Слуга Народа" и экс-главе Верховной Рады Разумкову,

– пояснил председатель КИУ Алексей Кошель.

Кошель подчеркнул, что не было налажено эффективной коммуникации между парламентом и правительством. Именно поэтому показатели – такие низкие.