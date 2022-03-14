Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что наши защитники и защитницы каждый день наносят захватчикам значительные потери. В десятках городов и сел России продолжаются захоронения тех, кто решился пойти войной против Украины.

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ВСУ демонстрируют высокий профессионализм

"Даже тотальная пропаганда уже не может замолчать эти потери. В эти дни особенно чувствуется, как изменилась наша страна за 8 лет войны", – написал Алексей Резников.

Министр обороны Украины отметил, что наши Вооруженные Силы демонстрируют не только отвагу и героизм, но и высокий профессионализм.

Вся страна поддерживает своих воинов. Все видят, что на суше наша армия – среди лучших в мире и самая сильная в Европе,

– заявил Резников.