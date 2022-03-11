Россия продолжает распространять фейки об Украине и ее армии, сознательно дезинформирует свое население, чтобы оправдать агрессию. Очередную информационную фальшивку России развенчал журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Российская пропаганда использует зеркальные сообщения

Мы видим использование пропагандистами технологии зеркального сообщения. Как только Украина что-то сообщает, они делают зеркальное сообщение аналогичного содержания, – отметил Лещенко.

Он объяснил, что это используют, чтобы нивелировать украинский меседж, в то же время забросив в российское информационное пространство то, что выгодно.

Такой прием использовали в отношении заявлений о том, что Украина ожидает прибытия иностранных добровольцев. Сразу после объявления российский министр обороны сказал, что якобы за Россию на территории Украины готовы воевать наемники из Сирии. "Он даже назвал то же количество, которое озвучивала Украина – 16 тысяч человек", – добавил Лещенко.

Это, подчеркнул журналист, опасно и создает большие риски. Ведь прибытие боевиков бывшего ИГИЛа для использования против мирного населения в Украине представляет огромную опасность. Это может приводить к мнению, что Россия хочет реализовать в Украине сирийский сценарий.