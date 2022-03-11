Росія продовжує поширювати фейки про Україну та її армію, свідомо дезінформує своє населення, щоб виправдати агресію. Чергову інформаційну фальшивку Росії розвінчав журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Російська пропаганда використовує дзеркальні повідомлення

Ми бачимо використання пропагандистами технології дзеркального повідомлення. Щойно Україна щось повідомляє, вони роблять дзеркальне повідомлення аналогічного змісту, – зазначив Лещенко.

Він пояснив, що це використовують, аби нівелювати український меседж, водночас закинувши у російський інформаційний простір те, що вигідно.

Такий прийом використали щодо заяв про те, що Україна очікує на прибуття іноземних добровольців. Одразу після її оголошення російський міністр оборони сказав, що нібито за Росію на території Україні готові воювати найманці зі Сирії. "Він навіть назвав ту саму кількість, яку озвучувала Україна – 16 тисяч людей", – додав Лещенко.

Це, наголосив журналіст, небезпечно та створює великі ризики. Адже прибуття бойовиків колишнього ІДІЛ для використання проти мирного населення в Україні становить величезну небезпеку. Це може наводити на думку, що Росія хоче реалізувати в Україні сирійський сценарій.

Лещенко про використання Росією технології дзеркального повідомлення: дивіться відео