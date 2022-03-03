Скандальный депутат Илья Кива долго звал Россию в Украину. Перед нападением оккупантов на нашу страну он бежал в Испанию, а 24 февраля заявил, что "Украине нужно освобождение, а украинцы, белорусы и россияне – один народ".

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Недавно Кива тоже появился в эфире пропагандистских каналов оккупантов.

Исключение из фракции

Фракция ОПЗЖ, ранее "прославившаяся" своими пророссийскими взглядами, поняла, что Илья Кива токсичен даже для них. Во фракции приняли решение изгнать Киву из своих рядов.

Теперь политическую карьеру Киви придется строить в изолированной от мира России. Впрочем, после краха государства-агрессора вряд ли его будут очень радостно приветствовать.