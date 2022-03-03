По предварительной информации, 9 человек погибли, 4 – получили травмы. Об этом в телеграмме написал Вячеслав Чаус, глава Черниговского ОВА.

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Ситуация в Чернигове: основное

Днем 3 марта российские войска нанесли удар по жилым домам Чернигова. Впоследствии в сети показали жуткие кадры момента атаки и последствия взрыва.

По словам городского головы Владислава Атрошенко, враг расстреливает Чернигов крупнокалиберными ракетами. Кроме этого, наносит авиаудары.

"Подобные потери Чернигов понес при бомбардировке нацистами 23 – 25 августа 1941 года. Теперь такие же преступления против города и человечества наносят россияне", – отметил мэр.



Россияне атаковали Чернигов / Фото Черниговской ОВА



Оккупанты попали в учебные заведения / Фото Черниговской ОВА

Последствия российской атаки: смотрите видео