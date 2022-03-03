За попередньою інформацією, 9 людей загинули, 4 – зазнали травм. Про це у телеграмі написав В'ячеслав Чаус, голова Чернігівська ОВА.
Наслідки російської атаки: дивіться відео
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Російські загарбники знову атакували Чернігів 3 березня. Ворог влучив у школи у районі Старої Подусівки та у приватні будинки.
Джерело:телеграм-канал В'ячеслава Чауса
За попередньою інформацією, 9 людей загинули, 4 – зазнали травм. Про це у телеграмі написав В'ячеслав Чаус, голова Чернігівська ОВА.
Наслідки російської атаки: дивіться відео
Новина доповнюється...