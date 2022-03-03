Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

До теми Відео моменту і перших хвилин після вибуху в Чернігові

У місті пошкоджено багато об‘єктів та споруд: пам‘ятки архітектури, заклади освіти, лікарні, десятки житлових будинків. За словами мера Чернігова, подібних втрат місто зазнало під час бомбардування нацистами 23-25 серпня 1941 року.

Атрошенко наголосив, що Чернігів нікому не здадуть.

Люди будуть боротися за Чернігів на смерть. Чернігівці віддадуть своє життя за рідне місто,

– сказав міський голова.

Нагадаємо, масованих ударів ворога по Чернігову зранку 3 березня снаряд влучив у нафтобазу. Згодом орки вдарили по житлових масивах міста: постраждало чимало багатоквартирних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття.

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