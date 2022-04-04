Россияне принесли в деревню инфекции
Вражеские военные забирали у людей мобильные телефоны. Дальше, вероятно, отправляли их как подарки своим женщинам в Россию.
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Оккупанты отбирали у людей еду. Им было безразлично, что в семьях есть маленькие дети. Россияне ни к кому не испытывали жалости или милосердия. Даже за ведром воды рашисты сопровождали гражданских под конвоем.
Не давали никаких лекарств даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов – человек, больной астмой, умер, а россияне приказали местным собственноручно хоронить тело рядом в лесу,
– говорится в сообщении.
В подвале жили все – и пожилые люди, и новорожденные. Россияне принесли жителям Викторовки инфекции – среди местных распространилась оспа.
К счастью, теперь в деревне находятся наши военные.
Как жители села встречали наших военных после оккупации / Фото ОТУ "Восток"
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