Россияне принесли в деревню инфекции

Вражеские военные забирали у людей мобильные телефоны. Дальше, вероятно, отправляли их как подарки своим женщинам в Россию.

К теме Много заминированных дорог и разрушенных мостов: на Черниговщине людей просят пока не возвращаться

Оккупанты отбирали у людей еду. Им было безразлично, что в семьях есть маленькие дети. Россияне ни к кому не испытывали жалости или милосердия. Даже за ведром воды рашисты сопровождали гражданских под конвоем.

Не давали никаких лекарств даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов – человек, больной астмой, умер, а россияне приказали местным собственноручно хоронить тело рядом в лесу,

– говорится в сообщении.

В подвале жили все – и пожилые люди, и новорожденные. Россияне принесли жителям Викторовки инфекции – среди местных распространилась оспа.

К счастью, теперь в деревне находятся наши военные.



Как жители села встречали наших военных после оккупации / Фото ОТУ "Восток"