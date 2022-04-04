Росіяни принесли у село інфекції

Ворожі військові забирали у людей мобільні телефони. Далі, мабуть, відправляли їх як подарунки своїм жінкам у Росію.

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Окупанти відбирали у людей їжу. Їм було байдуже, що в сім'ях є маленькі діти. Росіяни ні до кого не відчували жалості чи милосердя. Навіть по відро води рашисти супроводжували цивільних під конвоєм.

Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів – людина, хвора на астму, померла, а росіяни наказали місцевим власноруч ховати тіло поряд в лісі,

– мовиться у повідомленні.

У підвалі жили всі – і літні люди, і новонароджені. Росіяни принесли мешканцям Вікторівки інфекції – серед місцевих поширилася віспа.

На щастя, тепер у селі перебувають наші військові.



Як мешканці села зустрічали наших військових після окупації / Фото ОТУ "Схід"

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