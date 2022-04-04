Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що в області є дуже багато роботи з ліквідації наслідків перебування там росіян.

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Заміновані дороги та зруйновані мости на Чернігівщині

У нас дуже багато замінованих доріг, дуже багато зруйнованих комунікацій по області, багато зірваних мостів,

– зазначив Чаус.

Він додав, що Служба автодоріг, військові, адміністрація зараз займаються забезпеченням, організацією маршрутів по території всієї області. Це потрібно, аби якнайшвидше відновити нормальний трафік та щоб була можливість доїхати до будь-якого куточка Чернігівської області.

Людей просять поки не повертатися додому

Також глава ОВА звернувся до всіх жителів Чернігівщини, особливо тих населених пунктів, де стояли російські танки. "Москальська мразота виїхала, але вони замінували все навкруги", – наголосив Чаус.

Тому він попросив людей зачекати, поки Збройні Сили, інженери й сапери проведуть розмінування. Це важливо, аби уникнути нових жертв.

Чаус написав, що на жаль, Чернігівщина дуже багато людей втратила під час ворожих дій росіян. Однак вороги обов'язково понесуть за це відповідальність.

Нагадаємо, російські окупанти знищили міст, який сполучав Чернігів та Київ. Через це гуманітарні вантажі рухатимуться іншим шляхом.

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