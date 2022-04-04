Сполучення відновлять з 10:00. Проте на трасі, ймовірно, відбуватимуться затримки руху.

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Рух гуманітарних вантажів на Чернігівщині відновлюють

З 10:00 4 квітня відновлять сполучення для місцевих жителів та гуманітарних вантажів до 5 тонн трасою через Гончарівське. Маршрут змінили через те, що пішохідний міст, який сполучував Чернігів з дорогою на Київ, постраждав внаслідок ворожих артилерійських обстрілів

Проїзд трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі. Увага! Обмеження до 5 тонн. Вантажі більшої ваги просто не пропустять,

– повідомили у Чернігівській ОВА.

В ОВА зауважили, що це не повноцінний шлях, як київська траса. Тож жителів області попросили у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це може завадити доставці у місто допомоги та важливих вантажів.

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