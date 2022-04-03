Українські спецслужби визначили розташування російських підрозділів на території нашої держави. Це допоможе фіксувати та документувати воєнні злочини окупантів.
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Російські підрозділи, відповідальні за скоєні на території України воєнні злочини
- Бородянка – 36-а окрема мотострілецька бригада (Борзя);
- Буча – 64-а окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
- Ірпінь – Гостомель – 217-й повітряно-десантний полк (Іваново);
- Житомирська траса – 5-а окрема танкова бригада (Улан-Уде);
- Іванків – Розважів – 155-а окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
- Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
- Згурівщина – 21-а окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
- Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
- Славутич – 74-а окрема мотострілецька бригада (Юрга);
- Чернігів – 35-а окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-а окрема мотострілецька бригада (Тува);
- Ніжин – Прилуки – 90-а танкова дивізія (Єкатеринбург).
Попередня інформація про розташування російських підрозділів / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Попередня інформація про розташування російських підрозділів / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
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