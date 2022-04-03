Украинские спецслужбы определили расположение российских подразделений на территории нашего государства. Это поможет фиксировать и документировать военные преступления оккупантов.

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Российские подразделения, ответственные за совершенные на территории Украины военные преступления

Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);

Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);

Ирпень – Гостомель – 217-й воздушно-десантный полк (Иваново);

Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);

Иванков – Розважив – 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);

Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);

Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);

Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);

Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);

Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);

Нежин – Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).

Предварительная информация о расположении российских подразделений Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Предварительная информация о расположении российских подразделений Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности