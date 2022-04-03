Місцеві мешканці показали, який вигляд після російських обстрілів має один із секторів на кладовищі Яцево. Саме там поховані бійці АТО й ООС.

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Росіяни розбомбили могили Героїв

На відео видно наслідки ворожої атаки, розбиті десятки надгробних плит на могилах військових. "Ми все відбудуємо. А пам'ять про Героїв живе у наших серцях", – каже його автор.



Зруйновані надгробні плити на кладовищі / Фото "Чернігів оперативний"



Наслідки ворожої атаки / Фото "Чернігів оперативний"



Росіяни розбомбили могили захисників України / Фото "Чернігів оперативний"

Зазначимо, що окупанти продовжують блокування Чернігова та б'ють по житлових кварталах міста й позиціях ЗСУ. Підрозділи загарбників продовжують перегруповуватися.

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