Українські захисники вже 37 днів героїчно боронять країну від російських загарбників. Вороги продовжують вести війну проти України.

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Окупанти продовжують блокувати Чернігів

У Генштабі розповіли, що окупанти досі систематично завдають артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.

На Чернігівському напрямку (ворог – 24 канал) продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних Сил України,

– додали захисники.

Також підрозділи загарбників продовжують перегруповуватися для створення наступальних угруповань.

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