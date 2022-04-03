Про це розповів чернігівський мер, повідомляє 24 канал, посилаючись на телемарафон єдиних новин. За словами Владислава Атрошенка, тепер місто нагадує Бучу на Київщині, а подекуди навіть і Маріуполь.

Актуально Забрав із собою у могилу ще 3 окупантів: під Черніговом загинув російський майор Суслов

Чернігів через Росію зруйнований на 70%

Міський голова Чернігова підкреслив, що місто через масові атаки російських військ зруйноване на понад 70%. Він порівняв ситуацію у місті в деяких районах з Бучею та Маріуполем.

У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь,

– зазначив він.

Атрошенко навіть наголосив на тому, що містяни вже навіть перестали цікавитись, скільки саме мін прилетіло. Хоч жителі й не полишають надії на спокійне життя в місті.

"Нагальне питання для чернігівців – це завтрашній день. У нас зосередження військ Росії на кордоні з Білоруссю. Нас цікавить, чи будуть до нас прилітати ракети й авіабомби. Що для цього робиться в напрямку постачання ППО", – відзначив чернігівський мер.

Важливо – Веніславський припустив міста-цілі для окупантів: дізнайтесь у відео