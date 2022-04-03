Як розповів журналіст Роман Цимбалюк, російський майор Суслов загинув. Сталося це під час спроби знешкодити протитанкову міну.

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Загинув сам, і ще кількох окупантів прихопив з собою

Відомо, що 2 березня майор Суслов намагався знешкодити протитанкову міну в районі Чернігова. Спроба виявилася невдалою. Тож заступник командира з озброєння 40 інженерно-саперного полку загинув.

Разом із ним на той світ відправилися ще троє військовослужбовців саперного підрозділу. Ще шестеро окупантів отримали важкі осколкові поранення.

Про майора Суслова відомо, що він входив до військової частини 14 330, що у місті Ішим Тюменської області.

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