У головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що російських загарбників в Україні труять місцеві жителі та алкоголь.

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На Харківщині люди отруїли окупантів

Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району, що в Харківській області, "пригостили" росіян з 3-ї мотострілецької дивізії Росії отруєними пиріжками.

У результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації,

– зазначили у розвідці.

Інформацію про їхній стан уточнюють.

Крім того, ще приблизно 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії перебувають у лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Російське командування списує ці випадки на так звані "небойові втрати".

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