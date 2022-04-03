Как рассказал журналист Роман Цымбалюк, русский майор Суслов погиб. Произошло это при попытке обезвредить противотанковую мину.

Читайте также В Харьковской области местные отравили российских оккупантов: 2 "двухсотых" и 28 – в реанимации

Погиб сам, и еще несколько оккупантов прихватил с собой

Известно, что 2 марта майор Суслов пытался обезвредить противотанковую мину в районе Чернигова. Попытка оказалась неудачной. Поэтому заместитель командира по вооружению 40 инженерно-саперного полка погиб.

Вместе с ним на тот свет отправились еще три военнослужащих саперного подразделения. Еще шесть оккупантов получили тяжелые осколочные ранения.

О майоре Суслове известно, что он входил в воинскую часть 14 330, расположенную в городе Ишим Тюменской области.

К теме – Утреннее сведения Генштаба за 3 апреля – смотрите видео: