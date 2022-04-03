Об этом рассказал черниговский мэр, сообщает 24 канал, ссылаясь на телемарафон единых новостей. По словам Владислава Атрошенко, теперь город напоминает Бучу на Киевщине, а иногда даже и Мариуполь.

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Чернигов из-за России разрушен на 70%

Городской голова Чернигова подчеркнул, что город из-за массовых атак российских войск разрушен более чем на 70%. Он сравнил ситуацию в городе в некоторых районах с Бучей и Мариуполем.

У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь,

– отметил он.

Атрошенко даже отметил, что горожане уже даже перестали интересоваться, сколько именно мин прилетело. Хоть жители и не оставляют надежды на спокойную жизнь в городе.

"Насущный вопрос для черниговцев – это завтрашний день. У нас сосредоточение войск России на границе с Беларусью. Нас интересует, будут ли к нам прилетать ракеты и авиабомбы. Что для этого делается в направлении снабжения ПВО", – отметил черниговский мэр.

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