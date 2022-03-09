Бегство из своих боевых машин в надежде сохранить жизнь уже стало для российских оккупантов обыденностью. Многие танки оказались в руках селян, но использовать их в хозяйстве не получится.

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Что делать с заброшенными танками

Как рассказали сами аграрии, техника российских оккупантов требует много топлива, а в Украине уже давно пользуются энергоэффективными машинами. Машины "передовой армии" не подойдут ни для каких аграрных нужд, их судьба – металлолом.

Впрочем, даже из этого лома можно извлечь пользу. Двигатели из танков можно использовать в качестве дизельных генераторов, чтобы производить электроэнергию. Также если танк сломан, не стоит спешить жечь его – некоторые детали можно починить и отдать технику для ВСУ, чтобы избивать оккупантов их же оружием.

Будьте осторожны! Без необходимости не подходите к заброшенной технике оккупантов – она может быть заминирована!