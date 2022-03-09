Участники действа спели гимн Украины. Горожане еще раз доказали, что Херсон – это Украина.
Важно "І на оновленій землі врага не буде супостата": Зеленский процитировал Шевченко в его годовщину
Люди пришли с флагами, украинской символикой и цветами, которые положили к памятнику. Участниками акции стали местные депутаты, деятели культуры и общественные активисты.
Сегодня, 9 марта, в Украине отмечают День рождения Тараса Шевченко. Свободная от оккупантских рук Украина – давняя мечта украинского пророка.
В Херсоне люди исполнили гимн у памятника Шевченко 9 марта: смотрите видео
Люди вышли в Херсоне почтить память Шевченко / Фото горсовета
Херсонцы исполнили гимн / Фото горсовета
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