Участники действа спели гимн Украины. Горожане еще раз доказали, что Херсон – это Украина.

Важно "І на оновленій землі врага не буде супостата": Зеленский процитировал Шевченко в его годовщину

Люди пришли с флагами, украинской символикой и цветами, которые положили к памятнику. Участниками акции стали местные депутаты, деятели культуры и общественные активисты.

Сегодня, 9 марта, в Украине отмечают День рождения Тараса Шевченко. Свободная от оккупантских рук Украина – давняя мечта украинского пророка.

В Херсоне люди исполнили гимн у памятника Шевченко 9 марта: смотрите видео



Люди вышли в Херсоне почтить память Шевченко / Фото горсовета



Херсонцы исполнили гимн / Фото горсовета

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