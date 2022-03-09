Учасники дійства заспівали гімн України. Містяни ще раз довели, що Херсон – це Україна.

Важливо "І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленський процитував Шевченка у його річницю

Люди прийшли із прапорами, українською символікою та квітами, які поклали до пам'ятника. Учасниками акції стали місцеві депутати, діячі культури та громадські активісти.

Саме сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають День народження Тараса Шевченка. Вільна від окупантських рук Україна – давня мрія українського пророка.

У Херсоні люди виконали гімн біля пам'ятника Шевченка 9 березня: дивіться відео



Люди вийшли у Херсоні вшанувати пам'ять Шевченка / Фото міськради



Херсонці виконали гімн / Фото міськради

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!