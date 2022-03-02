Сейчас важно фиксировать факты атак оккупантов на гражданские объекты в Украине. Об этом в ДБР сообщили 2 марта
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Сообщение с доказательствами необходимо отправлять по электронному адресу: KharkivTribunalEvidence@gmail.com
Желательно, чтобы сообщение содержало следующую информацию:
- когда (дата, время);
- где (максимально точный адрес);
- обстоятельства (что именно произошло, какое оружие использовали, почему считаем, что виновны оккупанты);
- описание жертв и разрушений;
- фото/видео;
- краткое свидетельство от юриста, если он был непосредственным свидетелем или от другого свидетеля с указанием его паспортных данных;
- если есть альтернативная версия события от северных соседей, то объяснение, в чем она заключается и почему неправильна.
Конечно, всей информации из списка очевидец может не иметь, но лучше пытаться выполнить большинство этих пунктов. Далее эту информацию будут проверять в ДБР.
Внимание! Не сообщайте никакой информации неидентифицированным лицам и организациям.
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