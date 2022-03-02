Наразі є надважливим фіксувати факти атак окупантів на цивільні об'єкти в Україні. Про це у ДБР повідомили 2 березня

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Повідомлення з доказами потрібно надсилати на електронну адресу: KharkivTribunalEvidence@gmail.com

Бажано, щоб повідомлення містило таку інформацію:

коли (дата, час);

(дата, час); де (максимально точна адреса);

(максимально точна адреса); обставини (що саме відбулось, яку зброю виристали, чому вважаємо, що винні окупанти);

(що саме відбулось, яку зброю виристали, чому вважаємо, що винні окупанти); опис жертв та руйнувань;

жертв та руйнувань; фото/відео ;

; коротке свідчення від юриста, якщо він був безпосереднім свідком, або від іншого свідка із зазначенням його паспортних даних;

від юриста, якщо він був безпосереднім свідком, або від іншого свідка із зазначенням його паспортних даних; якщо є альтернативна версія події від північних сусідів, то пояснення, в чому вона полягає і чому є неправильною.

Звісно, усієї інформації зі списку очевидець може не мати, але краще намагатись виконати більшість із цих пунктів. Далі цю інформацію будуть перевіряти у ДБР.

Увага! Не повідомляйте жодної інформації неідентифікованим особам та організаціям.

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