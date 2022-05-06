В последние годы русский летчик регулярно приезжал в Запорожье, где живет его родня. В последний раз он прибыл 8 февраля и остался в Украине.

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В ДБР полагают, что он так называемая "консерва"

После начала полномасштабного вторжения мужчина стал скрываться. Его мама утверждала, что якобы около года не видела сына. Однако в конце концов россиянина поймали в Запорожье.

Мужчина говорил, что он лётчик гражданской авиации на пенсии. Впрочем, во время обыска правоохранители нашли доказательства его принадлежности к российской армии.

В ДБР считают, что мужчину могли забросить в Украину как вражеского агента. Он мог заниматься диверсионной деятельностью, сбрасывать информацию об объектах критической инфраструктуры или сливать данные о блокпостах, перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и Территориальной обороны и т.д.

Что нашли в его доме во время обысков

У Россиянина было 7 мобильных телефонов / Фото ДБР

После завершения всех необходимых процедур мужчину передадут в Службу безопасности Украины.

Добавим, недавно представители СБУ провели ряд важных спецопераций в разных областях Украины:

В Харьковской области удалось взять в плен 11 снайперов из ОРДЛО, которые обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины.

из ОРДЛО, которые обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины. В Хмельницкой области обезвредили вражескую ДРГ , куда входило 3 человека. Они постоянно находились в связи с русскими кураторами: корректировали огонь, фиксировали последствия обстрелов по важным объектам.

, куда входило 3 человека. Они постоянно находились в связи с русскими кураторами: корректировали огонь, фиксировали последствия обстрелов по важным объектам. В Житомирской области поймали чиновника одного из оборонных предприятий , который сливал данные о количестве и боеготовности самолетов Вооруженных Сил Украины.

, который сливал данные о количестве и боеготовности самолетов Вооруженных Сил Украины. В Сумской области СБУ разоблачили на сотрудничестве с оккупантами руководителя одного из городских советов, его заместителя и местного депутата. Они помогали захватчикам как материально, так и технически.

В Киевской области обнаружили двух коллаборантов, которые помогали россиянам ориентироваться по местности в Бучанском районе и "расквартироваться". Кроме этого, они похищали украинских патриотов и мародерили.

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