В последние годы русский летчик регулярно приезжал в Запорожье, где живет его родня. В последний раз он прибыл 8 февраля и остался в Украине.
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В ДБР полагают, что он так называемая "консерва"
После начала полномасштабного вторжения мужчина стал скрываться. Его мама утверждала, что якобы около года не видела сына. Однако в конце концов россиянина поймали в Запорожье.
Мужчина говорил, что он лётчик гражданской авиации на пенсии. Впрочем, во время обыска правоохранители нашли доказательства его принадлежности к российской армии.
В ДБР считают, что мужчину могли забросить в Украину как вражеского агента. Он мог заниматься диверсионной деятельностью, сбрасывать информацию об объектах критической инфраструктуры или сливать данные о блокпостах, перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и Территориальной обороны и т.д.
Что нашли в его доме во время обысков
У Россиянина было 7 мобильных телефонов / Фото ДБР
После завершения всех необходимых процедур мужчину передадут в Службу безопасности Украины.
Добавим, недавно представители СБУ провели ряд важных спецопераций в разных областях Украины:
- В Харьковской области удалось взять в плен 11 снайперов из ОРДЛО, которые обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины.
- В Хмельницкой области обезвредили вражескую ДРГ, куда входило 3 человека. Они постоянно находились в связи с русскими кураторами: корректировали огонь, фиксировали последствия обстрелов по важным объектам.
- В Житомирской области поймали чиновника одного из оборонных предприятий, который сливал данные о количестве и боеготовности самолетов Вооруженных Сил Украины.
- В Сумской области СБУ разоблачили на сотрудничестве с оккупантами руководителя одного из городских советов, его заместителя и местного депутата. Они помогали захватчикам как материально, так и технически.
- В Киевской области обнаружили двух коллаборантов, которые помогали россиянам ориентироваться по местности в Бучанском районе и "расквартироваться". Кроме этого, они похищали украинских патриотов и мародерили.
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