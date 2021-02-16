Группа DCH направила официальное предложение оказать содействие в восстановлении усадьбы знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского в Киеве (ул. Ярославов Вал, 15).

По информации СМИ, усадьба сейчас полуразрушена и находится в ведении Министерства обороны Украины. Посольство Соединенных Штатов Америки и корпорация Sikorsky Aircraft, согласно заявлению одного из нардепов намерены профинансировать ее восстановление.

Учитывая значимость исторической личности Игоря Сикорского для истории Украины и украинского авиастроения, DCH готова принять участие в этом проекте – взять на себя часть затрат, а также обеспечить выполнение необходимых строительных работ. Официальные письма за подписью владельца и президента DCH Александра Ярославского, в которых содержится предложение организационно и ресурсно поддержать проект восстановления усадьбы Игоря Сикорского в Киеве, уже направлены Ее Превосходительству госпоже Кристине Квин, Временному Поверенному в делах США в Украине, и министру обороны Украины Андрею Тарану,

– говорится в сообщении пресс-службы.

В DCH напомнили, что уделяют большое внимание увековечиванию памяти выдающихся исторических личностей, а также имеют большой опыт в строительстве и, в частности, реставрировали старинное здание харьковского аэропорта в рамках масштабного инфраструктурного проекта подготовки города к Евро-2012

"Мы системно поддерживаем ведущие украинские вузы – лучший в Украине Харьковский национальный университет им. Каразина, а также Харьковский национальный университет им. Бекетова, Национальный технический институт "ХПИ" и др. В рамках нашей программы корпоративной социальной ответственности уже установлены памятники лауреатам Нобелевской премии Саймону Кузнецу, Илье Мечникову, Льву Ландау и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому, а также создан музей академика архитектуры Алексея Бекетова. Кроме того, DCH имеет богатый опыт строительства, девелопмента, реализации инфраструктурных проектов в разных регионах. В их числе возведение в Харькове нового аэропорта, реставрацию исторического здания "старого" терминала, строительство нового стадиона, первого в городе 5* отеля и других объектов для Чемпионата Европы по футболу – Евро-2012. Об этом масштабном градостроительном проекте детально рассказывает экспозиция специально созданного интерактивного музея, где использованы современные цифровые и мультимедийные технологии".

Как известно, в DCH неоднократно заявляли о своей заинтересованности в развитии украинского авиастроения и намерении совместно с китайскими инвесторами ПАО "Мотор Сич" возродить это предприятие. А владелец и президент DCH Александр Ярославский в открытом письме официально сообщил о готовности привлечь также $1 млрд. на восстановление деятельности Харьковского авиазавода.