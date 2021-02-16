Група DCH направила офіційну пропозицію посприяти відновленню садиби знаменитого авіаконструктора Ігоря Сікорського в Києві (вул. Ярославів Вал, 15).

За інформацією ЗМІ, садиба зараз напівзруйнована та знаходиться у веденні Міністерства оборони України. Посольство Сполучених Штатів Америки та корпорація Sikorsky Aircraft, згідно із заявою одного з нардепів мають намір профінансувати її відновлення.

З огляду на значущість історичної особистості Ігоря Сікорського для історії України та українського авіабудування, DCH готова взяти участь в цьому проєкті – взяти на себе частину витрат, а також забезпечити виконання необхідних будівельних робіт. Офіційні листи за підписом власника та президента DCH Олександра Ярославського, в яких міститься пропозиція організаційно та ресурсно підтримати проєкт відновлення садиби Ігоря Сікорського в Києві, вже направлені Її Високоповажності пані Христині Квін, Тимчасовому Повіреному в справах США в Україні, і міністру оборони України Андрію Тарану,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

У DCH нагадали, що приділяють велику увагу увічненню пам'яті видатних історичних особистостей, а також мають великий досвід у будівництві та, зокрема, реставрували старовинну будівлю харківського аеропорту в рамках масштабного інфраструктурного проєкту підготовки міста до Євро-2012.

"Ми системно підтримуємо провідні українські вузи – кращий в Україні Харківський національний університет ім. Каразіна, а також Харківський національний університет ім. Бекетова, Національний технічний інститут ХПІ та ін. У рамках нашої програми корпоративної соціальної відповідальності вже встановлені пам'ятники лауреатам Нобелівської премії Саймону ковалю, Іллі Мечникову, Льву Ландау та класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському, а також створено музей академіка архітектури Олексія Бекетова. Крім того, DCH має багатий досвід будівництва, девелопменту, реалізації інфраструктурних проєктів в різних регіонах. В їх числі зведення в Харкові нового аеропорту, реставрацію історичної будівлі "старого" терміналу, будівництво нового стадіону, першого в місті 5* готелю та інших об'єктів для Чемпіонату Європи з футболу – Євро-2012. Про цей масштабний містобудівний проєкт детально розповідає експозиція спеціально створеного інтерактивного музею, де використані сучасні цифрові і мультимедійні технології".

Як відомо, в DCH неодноразово заявляли про свою зацікавленість у розвитку українського авіабудування і намір спільно з китайськими інвесторами ПАТ "Мотор Січ" відродити це підприємство. А власник і президент DCH Олександр Ярославський у відкритому листі офіційно повідомив про готовність залучити також 1 млрд доларів на відновлення діяльності Харківського авіазаводу.