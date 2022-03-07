Помощь от государства в рамках программы "Поддержка" получат жители 12 областей Украины и города Киева.

Важно Без ограничений: деньги с поддержкой теперь можно тратить на что-либо

Программа будет работать так же, как выплата за вакцинацию. Помощь можно получить через приложение Дія.

6,5 тысяч получат жители этих областей, которые не могут работать из-за войны:

  • Волынская.
  • Донецкая.
  • Житомирская.
  • Запорожская.
  • Киевская.
  • Луганск.
  • Николаевская.
  • Одесская.
  • Сумская.
  • Харьковская.
  • Херсонская.
  • Черниговская.
  • Киев.

Экономика переходит на "военные рельсы"

  • Ведутся переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи. В частности, Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 639 миллионов евро.
  • Минфин провел первый выпуск военных облигаций. На подходе второй.
  • Создаются фонды, средства из которых будут направлены на восстановление Украины.
  • Украина начала размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических потребностей – оружия, продуктов, лекарств, топлива и т.д.
  • Правительство ограничило экспорт ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

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