Допомогу від держави в межах програми "єПідтримка" отримають мешканці 12 областей України та міста Києва.
Важливо Без обмежень: гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-що
Програма працюватиме так само як виплата за вакцинацію. Допомогу можна буде отримати через застосунок Дія.
6,5 тисяч отримають мешканці цих областей, які не мають змоги працювати через війну:
- Волинська.
- Донецька.
- Житомирська.
- Запорізька.
- Київська.
- Луганська.
- Миколаївська.
- Одеська.
- Сумська.
- Харківська.
- Херсонська.
- Чернігівська.
- Київ.
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