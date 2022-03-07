Допомогу від держави в межах програми "єПідтримка" отримають мешканці 12 областей України та міста Києва.

Важливо Без обмежень: гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-що

Програма працюватиме так само як виплата за вакцинацію. Допомогу можна буде отримати через застосунок Дія.

6,5 тисяч отримають мешканці цих областей, які не мають змоги працювати через війну:

Волинська.

Донецька.

Житомирська.

Запорізька.

Київська.

Луганська.

Миколаївська.

Одеська.

Сумська.

Харківська.

Херсонська.

Чернігівська.

Київ.

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