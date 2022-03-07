Допомогу від держави в межах програми "єПідтримка" отримають мешканці 12 областей України та міста Києва.

Важливо Без обмежень: гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-що

Програма працюватиме так само як виплата за вакцинацію. Допомогу можна буде отримати через застосунок Дія.

6,5 тисяч отримають мешканці цих областей, які не мають змоги працювати через війну:

  • Волинська.
  • Донецька.
  • Житомирська.
  • Запорізька.
  • Київська.
  • Луганська.
  • Миколаївська.
  • Одеська.
  • Сумська.
  • Харківська.
  • Херсонська.
  • Чернігівська.
  • Київ.

Економіка переходить на "військові рейки"

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