Сейм Латвии принял декларацию по осуждению геноцида армянского населения в Османской империи. Документ подготовили 40 депутатов Сейма.

Инициировал создание документа представитель Юрис Юрашс. В декларации говорится, что Латвия не сомневается: на территории Османской империи проходил геноцид армян. Они погибали на своей исторической родине, где их предки жили тысячи лет.

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В документе также отметили, что Сейм осуждает преступления, которые совершили против армянского народа: забирали земли, убивали, проводили этнические чистки и уничтожали культурное наследство.

Как проходили дебаты

Прежде чем принять декларацию, политики Сейма провели длительные дебаты.

Роман Наудиниш из Национального объединения отметил, что это решение будет иметь последствия для Латвии. Кроме того, политик подчеркнул, что стоит обсудить документ с историками.

Наудиниш также подчеркнул: несправедливо не упомянуть в декларации другие народы, которые пострадали в результате этих трагических событий. Политик настаивал, что к осени стоит подготовить новую версию декларации. Депутат призвал Армению в ответ признать геноцид латвийцев и оккупацию стран Балтии.

В то же время Рихард Колс заявил, что дискуссии по декларации продолжаются уже несколько месяцев и на заседаниях успели выслушать все стороны.

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