Дебаты продолжались долго: Сейм Латвии признал геноцид армян
Сейм Латвии принял декларацию по осуждению геноцида армянского населения в Османской империи. Документ подготовили 40 депутатов Сейма.
Источник:Latvijas Republikas Saeima
Инициировал создание документа представитель Юрис Юрашс. В декларации говорится, что Латвия не сомневается: на территории Османской империи проходил геноцид армян. Они погибали на своей исторической родине, где их предки жили тысячи лет.
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В документе также отметили, что Сейм осуждает преступления, которые совершили против армянского народа: забирали земли, убивали, проводили этнические чистки и уничтожали культурное наследство.
Как проходили дебаты
- Прежде чем принять декларацию, политики Сейма провели длительные дебаты.
- Роман Наудиниш из Национального объединения отметил, что это решение будет иметь последствия для Латвии. Кроме того, политик подчеркнул, что стоит обсудить документ с историками.
- Наудиниш также подчеркнул: несправедливо не упомянуть в декларации другие народы, которые пострадали в результате этих трагических событий. Политик настаивал, что к осени стоит подготовить новую версию декларации. Депутат призвал Армению в ответ признать геноцид латвийцев и оккупацию стран Балтии.
- В то же время Рихард Колс заявил, что дискуссии по декларации продолжаются уже несколько месяцев и на заседаниях успели выслушать все стороны.
Геноцид армян в Османской империи: главное
- Началом геноцида армян в Османской империи считают 4 апреля 1915 года.
- В тот день армянскую интеллигенцию собрали в Стамбуле, чтобы депортировать. Тогда погибли многие люди.
- Всего жертвами геноцида стали 1,5 миллиона армян.
- По состоянию на 2021 год факт геноцида признали более 20 стран мира. В частности, в апреле это официально сделал президент США Джо Байден.
- В то же время позиция официальной Анкары – это была "братоубийственная война и обе стороны несли потери".
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